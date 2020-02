Stuttgart (dpa/lsw)Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, kandidiert für den Landesvorsitz ihrer Partei in Baden-Württemberg. Sie wolle am kommenden Wochenende auf dem Landesparteitag in Böblingen gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Hess antreten, wie der Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Christian Lüth, am Samstag bestätigte. Weidel hatte zuvor erklärt, sie begrüße die Kandidatur von Hess, ihre eigene Bewerbung jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Sie werde in Böblingen kandidieren und freue sich, «dass auch Martin Hess bereit ist Verantwortung zu übernehmen um den Landesverband wieder handlungsfähig zu machen», heißt es in einer Erklärung, die Weidel am Samstag dem SWR übermittelte. «Die Zeit der innerparteilichen Grabenkämpfe muss vorbei sein. Mit den Wahlen in Land und Bund steht unsere Partei vor großen Herausforderungen. Die können nur mit einem neuaufgestellten Vorstand gemeistert werden.»

Die AfD im Südwesten ist seit längerem zerstritten. Gegen zwei Landtagsabgeordnete - Wolfgang Gedeon und Stefan Räpple - laufen Parteiausschlussverfahren. Gedeon ist mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert. Der Landesvorstand wird derzeit geleitet von dem Landtagsabgeordneten Bernd Gögel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel.