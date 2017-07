Ulm (dpa/lsw) - Wegen eines Blutalkoholwerts von 4,6 Promille hat die Polizei einen Zugpassagier auf dem Hauptbahnhof in Ulm vorübergehend in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei war der 60 Jahre alte Mann am Montagvormittag mit dem Zug aus Lindau am Bodensee auf dem Hauptbahnhof in Ulm angekommen. Der Mann sei so betrunken gewesen, dass ihn die Beamten aus dem Zug hätten führen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei. Er habe nicht mehr geradeaus laufen können. Im Revier der Bundespolizei konnte der Mann seinen Rausch ausschlafen. Montagnachmittag setzte er seine Reise aber schon wieder fort, sagte der Polizeisprecher.

