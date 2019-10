Stuttgart (dpa)Das Wetter am Montag bleibt zunächst trocken und bewölkt, am Abend werden Schauer über der Westhälfte von Baden-Württemberg erwartet. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag lässt sich maximal von 19 Grad im mittleren Neckarraum ausgehen. In der Nacht zum Dienstag lässt der Regen nach, örtlich ist mit Nebel zu rechnen.