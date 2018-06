Anzeige

Baikonur (dpa)Bis zur Ankunft auf der Internationalen Raumstation (ISS) am Freitag warten auf den deutschen Astronauten Alexander Gerst zwei entbehrungsreiche Tage. Am Mittwoch war er mit einem Russen und einer US-Amerikanerin vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur abgeflogen. Eingezwängt in eine Sojus-Kapsel haben sie abgesehen von einigen Manövern in drei Phasen des Flugs nur wenig zu tun.

«Diese zwei Tage sind kein besonders großes Vergnügen», sagte Thomas Reiter, der 2006 zur ISS geflogen war. Dennoch sei der Flug weniger schlimm, als man denken könnte. Nach dem Start könnten die Raumfahrer die Luke zu dem sogenannten Orbitalmodul öffnen, in dem auch Fracht lagere, erklärte der Funktionär der europäischen Raumfahrtagentur Esa. «Dann legen sie ihre Druckanzüge ab. Die sind nicht besonders bequem», sagte Reiter der Deutschen Presse-Agentur in Baikonur. «Dann kann man sich da ein bisschen ausstrecken.»

Für die grundlegenden Bedürfnisse der Raumfahrer ist in der Sojus-MS gesorgt. Die Kapsel ist die jüngste von mehreren Modernisierungen des legendären Raumschiffs, dessen Urtyp 1967 ins All geflogen war. Im Orbitalblock, der rundlichen Kugel an der Spitze des Raumschiffes, gibt es eine Toilette. Die muss man sich wie einen Trichter an einem Schlauch vorstellen, die die Notdurft ansaugt. «Man kann ja nicht zwei Tage die Beine zusammenquetschen», sagte Reiter. Windeln unterm Raumanzug seien daher nicht obligatorisch, aber nicht ausgeschlossen, sagte der belgische Ex-Astronaut Frank de Winne.

Der Speiseplan auf der Sojus ist eher spartanisch: getrocknete Früchte, Konserven. Aber auch das scheint nicht weiter tragisch: «Ich selbst hatte am ersten Tag keinen besonderen Appetit», erzählte Reiter. Er habe Wasser und Saft getrunken. Angekommen auf der ISS, habe sich der Appetit wieder entwickelt. «Und dann isst man wieder mit Heißhunger.»