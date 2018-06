Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg kann sich am Sonntag über heiteres und warmes Wetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte, bestehe nur im Südschwarzwald am Nachmittag und Abend ein geringes Gewitterrisiko.

Bis zur Mitte der Woche könne es besonders südlich der Donau immer wieder zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen, hieß es weiter. Im nördlichen Teil des Landes soll es trocken bleiben. Dort werden Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad erwartet. Ab Donnerstag wird es laut DWD-Prognose wieder etwas wechselhafter. Eine Unwettergefahr bestehe jedoch nicht.

Heftige Unwetter mit teils starkem Regen, Hagel, Windböen, Blitz und Donner hatten in der Nacht zum vergangenen Freitag für Chaos in einigen Landesteilen im Südwesten gesorgt.