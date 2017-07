Von Jürgen Ruf und Julia Giertz





Seebach/Stuttgart - Das Staatsoberhaupt steht im Wald. Frank-Walter Steinmeier hat sich Wanderschuhe angezogen und schaut sich im Schwarzwald um. Im dortigen Nationalpark machte sich der Bundespräsident gestern ein Bild - und ruft zum Natur- und Klimaschutz auf. Dem Wald, sagt der Bundespräsident in Freizeitjacke, müsse in der Gesellschaft ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Dafür brauche es Schutzzonen, auch wenn diese, wie im Schwarzwald, gegen Widerstand eingerichtet werden müssten.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und dessen Frau Gerlinde unternimmt Steinmeier zwar nur einen kurzen Gang über Waldwege bei Seebach im Ortenaukreis. Doch wichtig ist dem Bundespräsidenten die Botschaft: „Die Natur und der Wald als Teil der Natur liegen mir am Herzen.“

Die zwölfjährige Rike Karla Frohloff und die 14-jährige Maria-Elisabeth Bold fungieren als Wegweiser. Die zwei Schülerinnen aus dem Achern sind im Nationalpark als Junior-Ranger aktiv. Der Bundespräsident und seine Frau genießen es sichtlich, im Wald zu wandern. Diesmal, im Rahmen seiner zwei Tage dauernden Baden-Württemberg-Visite, sei es vor allem dienstlich und somit kurz gewesen. Aber privat werde er zum Wandern wiederkommen - „dann auch länger“, so der Präsident.

Am Morgen stand der Besuch einer Berufsschule in Stuttgart auf dem Programm. Viel Interesse bringt Steinmeier den Geschichten der Schüler der Gewerblichen Schule im Hoppenlau entgegen. In der Integrationsklasse mit elf Schülern aus verschiedenen Ländern erkundigen er sich etwa nach den Arbeitszeiten der Bäckerlehrlinge. Nasser, Bäcker in spe aus Afghanistan, bedankt sich für alles, was Deutschland für die Flüchtlinge getan hat und für seine Chance, eine Ausbildung machen zu können. „Das ist ganz cool“, schwärmt der junge Mann, der wie seine Mitschüler einen Beruf erlernt, für den das Handwerk händeringend Nachwuchs sucht. Dass Handwerk fast künstlerische Züge annehmen kann, erfährt Steinmeier bei einer Kostprobe von Schülern hergestellter „Pralinen 4.0“. Sie sollen die Facetten des Landes zeigen: Das Zahnrad auf einer mit Pfefferminzcreme gefüllten Praline steht für Industrie und Innovation, die mit Kirschwasser verfeinerten Marzipan-Bollenhüte symbolisieren Bodenständigkeit und Tradition.

Bei aller Begeisterung drückt manchem Schüler doch der Schuh: Nasser überwindet sich und spricht den Bundespräsidenten und seine Frau ganz konkret auf seinen Asylbescheid an, den er nach drei Jahren und zehn Monaten in Deutschland noch immer nicht erhalten hat. Dass er mit diesem Problem nicht allein ist, bestätigen die Lehrer der Schule.

Nach Schule und Natur geht es für den Bundespräsidenten zum Abschluss der Südwest-Visite nach Rastatt. Auf dem Programm stehen dann der Besuch des dortigen Daimler-Werks und der „Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte“.