Waldshut-Tiengen (dpa/lsw)Ein junger Mann hat sich aus Versehen selbst an die Polizei ausgeliefert, als er persönliche Gegenstände auf einem Revier abholen wollte. Der 19-jährige Schweizer hatte nach Polizeiangaben vom Mittwoch einen Karton auf dem Revier in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) abholen wollen. Dort habe sich herausgestellt, dass ein Haftbefehl eines bayerischen Amtsgerichts wegen Körperverletzung gegen den Mann bestehe, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige wurde noch am Dienstagabend festgenommen.