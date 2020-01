Waiblingen (dpa/lsw)Nach den Schüssen auf einen 33-Jährigen in Waiblingen sucht die Polizei weiter nach drei Verdächtigen. Am Dienstag veröffentlichten die Ermittler Fotos der drei Brüder und des Fahrzeugs, mit dem sie unterwegs sein könnten. Ein vierter Bruder hatte sich vergangenes Wochenende gestellt und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler halten die Männer irakischer Abstammung für dringend verdächtig, den 33-Jährigen vor einer Woche mit Schüssen lebensgefährlich verletzt zu haben. Eine Sonderkommission führt die Ermittlungen in dem Fall.