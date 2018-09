Anzeige

Waiblingen (red)Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurde an der Asylbewerberunterkunft am Kätzernbach in Waiblingen ein verdächtiger Koffer gefunden. Nach ersten Informationen hatte der Koffer vibriert und man musste deshalb von einem gefährlichen Gegenstand ausgehen. Die Asylbewerberunterkunft wurde komplett geräumt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 50 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 30 Kräften, die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem LKW mit dem Delaborierer vor Ort. Der Koffer wurde untersucht und für unbedenklich erklärt. Die vielen Einsatzkräfte konnten wieder abrücken und die Bewohner zurück in die Unterkunft kehren.