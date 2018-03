Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Händedruck als Symbol, dass er ein besserer Mensch geworden ist: so wünscht es sich der Angeklagte im Mannheimer Amtsgericht. Gerade hat ein Zeuge eindrucksvoll geschildert, wie der 23-Jährige in einer nächtlichen Unfallfahrt vor einem Jahr fünf Autos gerammt und einen Mann verletzt hat. Rücksichtslos und eigensüchtig sei das gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft, eine «Wahnsinnsfahrt».

Ja, sagt der Beschuldigte reumütig, «wenn mich einer aufregte, ist die Bombe geplatzt». Aber er habe sich geändert, beteuert der Mann aus Heidelberg. Dann bittet er den Zeugen um Entschuldigung. Es ist ein kurzer Handschlag zwischen den beiden Männern. «Es gibt eine positive Sozialprognose. Ich hoffe auf einen Reifeprozess», meint der Vorsitzende Richter. Dann verkündet er das Urteil: ein Jahr Haft auf Bewährung und zwei Jahre Fahrsperre.

Der folgenschwere Unfall sorgte Ende Januar 2017 für Schlagzeilen weit über Mannheim hinaus - auch, weil er ein Schlaglicht auf die Poser-Szene im Südwesten wirft. Damit bezeichnen die Behörden Autobesitzer, die mit aufheulenden Motoren an belebten Plätzen vorbeifahren, um mit ihren meist getunten Wagen zu posieren.

Mit seinem 400 PS starken Sportwagen rast der polizeibekannte Angeklagte damals durch Mannheim - ohne Führerschein, den die Behörden bereits eingezogen hatten. «Es ist reine Glücksache, dass niemand zu Tode kam», betont das Amtsgericht.

Mit mindestens 86 Stundenkilometern fährt der heute 23-Jährige durch eine Tempo-30-Zone und rammt zunächst nur ein Auto. «Es gab einen Riesenknall, dann kamen mir Teile entgegengeflogen», schildert ein Zeuge im Gericht. Im März 2017 wird der Beschuldigte dann erneut ohne Führerschein erwischt. Im Gericht räumt er zunächst nur die Unfallfahrt ein - nach intensiver Befragung dann auch die zweite Fahrt ohne Führerschein.

«Ich hatte private Probleme und die falschen Freunde», sagt er. Heute sei er in psychologischer Behandlung und habe sich geändert. «Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und meiner Familie.»

Bei der Karambolage, die ein Trümmerfeld mit drei Totalschäden hinterlässt, wird ein Mann an der Halswirbelsäule verletzt. Der Sachschaden beträgt mehr als 25 000 Euro - plus ein Totalschaden an dem etwa 100 000 Euro teuren Sportwagen des Rasers. Der Angeklagte ist den Mannheimer Behörden schon vor dem Unfall aufgefallen, so war er einmal mit mehr als 100 Stundenkilometern geblitzt worden.

Die Staatsanwaltschaft fordert wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein in zwei Fällen sowie vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlicher Körperverletzung ein Jahr Haft auf Bewährung. Seit das Berliner Landgericht im Februar 2017 - nicht rechtskräftig - zwei Raser wegen Mordes verurteilt habe, habe sich der Blick auf solche Taten verändert. «Der Angeklagte spricht selbst von seiner "Arschlochphase" - hoffen wir also auf Läuterung», sagt der Staatsanwalt.

Die Verteidigung schließt sich dem Antrag weitgehend an. «Mein Mandant war einer von vielen, die ihre Komplexe mit dem Auto kompensieren. Er hat sich nach dem Unfall von der Szene feiern lassen. Doch die Phase als Raser und Poser hat er hinter sich. Auch ihn haben die Unfallbilder schockiert», meint der Anwalt.

Im Besucherbereich des Gerichts verfolgen mehrere Verkehrspolizisten die Verhandlung. Sie zeigen sich mit dem Urteil weitgehend zufrieden. «Wichtig sind uns die zwei Jahre Fahrverbot. Was die Behauptung angeht, der junge Mann habe sich geändert - schauen wir mal», sagt ein Beamter, der namentlich nicht genannt werden will.

Im Kampf gegen Poser hatte die Mannheimer Polizei im vergangenen Jahr 1284 Fahrzeuge kontrolliert - daraus resultierten 20 Strafanzeigen und 294 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. 112 Poser-Fahrzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen. 79 Poser erhielten wegen unnötigen Lärmens ein Verwarnungsgeld. Gegen 32 Poser sprach die Polizei Platzverweise aus.