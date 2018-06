Am 7. Juni 2018 läuft die Stimmabgabe für die türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in ganz Deutschland an.

Stuttgart (dpa) - In Baden-Württemberg hat die Stimmabgabe türkischer Wahlberechtigter für die Parlaments- und Präsidentenwahlen begonnen. Am Donnerstagmorgen bildete sich vor dem Wahllokal in Stuttgart-Zuffenhausen eine Menschentraube. Rund 50 Türken warteten dort schon vor der Öffnung. Die Polizei beobachtete das Geschehen vor dem Wahllokal, dort war zum Schutz eine hüfthohe Betonwand aufgebaut. Im Einzugsbereich des Generalkonsulats Stuttgart sind 147 000 Wahlberechtigte registriert - das ist der größte Teil der in Deutschland lebenden Türken.

Auch in Karlsruhe startete die Wahl. Im dortigen Generalkonsulat können insgesamt rund 93 000 Menschen abstimmen. Das Votum dauert in Deutschland noch bis zum 19. Juni. In der Türkei findet die Wahl dann am 24. Juni statt.

Die Wahlberechtigten in Stuttgart mussten zunächst durch einen Sicherheits-Check und wurden kontrolliert, bevor sie die Stimme abgeben konnten. Wahlbeobachter aller Parteien waren nach den Worten des Konsulats-Mitarbeiters Ümit Duran vor Ort.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der seit dem Putschversuch vor fast zwei Jahren rigoros gegen Kritiker vorgeht, strebt eine Wiederwahl an. Umfragen deuten darauf hin, dass er am 24. Juni eine absolute Mehrheit verfehlen könnte. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird diese in Deutschland vom 30. Juni bis 4. Juli stattfinden. In der Türkei würde eine zweite Wahlrunde am 8. Juli die Entscheidung bringen.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, erwartet, dass die Wahl knapp wird für Erdogan. Es gebe eine Wechselstimmung in Deutschland zulasten des amtierenden Präsidenten, sagte er dem SWR.