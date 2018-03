Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Interesse an privaten Schulen ist in Baden-Württemberg groß: Während im Jahr 2000 noch 77 767 Schüler eine private Schule besuchten, waren es nach Angaben des Statistischen Landesamts 2014 bereits 102 765 Schüler. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Schüler stieg von sechs auf mehr als neun Prozent. Die Zahl der privaten Schulen stieg im gleichen Zeitraum von 267 auf 401. Deutschlandweit ist die Zahl der nichtöffentlichen Schulen in den vergangenen rund zehn Jahren ebenfalls deutlich gestiegen.

Generell sei es ein alarmierendes Signal, wenn Privatschulen und Internate Zuwachs hätten, sagt der Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg, Matthias Schneider. „Das ist meist ein Zeichen dafür, dass Mängel im öffentlichen Schulsystem auftreten.“