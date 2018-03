Anzeige

Wolfsburg/Stuttgart (dpa) - Die manipulierten Abgastests bei VW-Dieselwagen in den USA schrecken die gesamte Autobranche auf und erschüttern das Vertrauen der Anleger. Neben einem Imageverlust drohen Volkswagen Strafzahlungen von bis zu 18 Milliarden Dollar, Rückrufkosten sowie mögliche Regressansprüche von enttäuschten Kunden und Aktionären. Andere Autobauer wie Daimler betonten am heutigen Montag, sie seien nicht betroffen von den US-Ermittlungen.

Kurssturz bei Autoaktien

Das Papier von VW, Europas größtem Autobauer, verlor am Montag bis zum frühen Nachmittag mehr als ein Fünftel und zog auch die Titel anderer Autowerte mit hinab. Innerhalb kürzester Zeit verpufften rund 15 Milliarden Euro an Börsenwert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte die Überprüfung sämtlicher Diesel-Modelle neuerer Bauart auf dem Heimatmarkt der Wolfsburger. Das Unternehmen erließ einen Verkaufsstopp für die betroffenen Modelle in den USA.

Die Rating-Agentur Fitch warnte, dass der Skandal den Ruf des Weltkonzerns vor allem in den USA gefährden könne. Der Druck auf die Bewertung des Automobilherstellers könne dadurch weiter steigen.

VW-Betriebsratschef fordert schnelle Aufklärung

In die Rufe nach rascher Aufklärung und harten Konsequenzen reihte sich auch der VW-Betriebsratschef ein. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Bernd Osterloh, der als einer der mächtigsten Männer bei Volkswagen auch Mitglied des Aufsichtsrats ist. „Wir müssen verloren gegangenes Vertrauen bei unseren Kunden zurückgewinnen“, betonte er.

Vor allem Vorstandschef Martin Winterkorn, dessen schon angekündigte Vertragsverlängerung auf einer Aufsichtsratssitzung am Freitag formal ansteht, sei dabei nun in der Pflicht. Winterkorn hatte am Sonntag eine externe Untersuchung der Vorgänge sowie eine rasche Aufklärung in Zusammenarbeit mit den Behörden versprochen.

"Eine Manipulation von Emissionstests ist völlig inakzeptabel"

Die Bundesregierung verlangt von den Autoherstellern angesichts des Skandals um VW in den USA „belastbare Informationen“, um mögliche Manipulationen bei Abgastests auch in Deutschland prüfen zu können. Diese Überprüfung müsse durch das Kraftfahrtbundesamt vorgenommen werden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Berlin.

„Die gegen VW in den USA erhobenen Vorwürfe wiegen schwer“, sagte auch Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Kontrolleur Stephan Weil. „Eine Manipulation von Emissionstests ist völlig inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte der SPD-Politiker, der Mitglied im Präsidium des Aufsichtsrates von VW ist. Auch Analysten und Börsenhändler reagierten mit Unverständnis und Ungläubigkeit.

Umweltaktivisten fordern Konsequenzen

Am Wochenende hatte Volkswagen eingeräumt, dass Abgaswerte von Diesel-Autos in den USA für Fahrzeugtests manipuliert worden waren. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte Winterkorn zum Rücktritt auf und machte sich für eine große Überprüfung der Diesel-Pkw-Modelle in Europa stark. Auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) schloss sich der Kritik an. „Das Bestreben von Volkswagen, bis 2018 zum umweltfreundlichsten Autokonzern der Welt zu werden, ist stark beschädigt“, sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Seine Organisation kritisiere seit langem, dass die Abgaswerte vieler Fahrzeuge nur auf dem Prüfstand eingehalten und in der Praxis deutlich überschritten würden. Es sei naheliegend, „dass neben VW auch andere Hersteller manipulieren und zwar auch in Europa“, ergänzte Miller laut Mitteilung. Die EU-Kommission und die Bundesregierung müssten dem nun schleunigst nachgehen, Abgastests anpassen „und diese um Messungen im realen Fahrbetrieb erweitern.“

Keine Untersuchungen gegen Daimler und Porsche bekannt

Unterdessen betonte der Stuttgarter Autobauer Daimler, er sei nicht betroffen von den US-Ermittlungen. „Es gibt nach unseren Erkenntnissen keine Untersuchungen zu Mercedes-Benz“, sagte ein Daimler-Sprecher am Montag in Stuttgart. Der in der Presse beschriebene Sachverhalt treffe auf Mercedes-Modelle nicht zu. Darüber hinaus sei man schon seit Jahren im ständigen Dialog mit den amerikanischen Behörden, so der Sprecher.

Am Wochenende hatte sich Daimler-Chef Dieter Zetsche noch weniger eindeutig geäußert. Er sagte, es sei zu früh, um die Sache zu bewerten: „Ich weiß viel zu wenig über den Fall, um zunächst mal beurteilen zu können, wie gerechtfertigt der Vorwurf Volkswagen gegenüber ist und ob wir zu hundert Prozent und in jeder Betrachtungsweise davor völlig sicher sein können.“

Als Absatzmarkt für Daimler ist der Diesel-Standort USA nackten Zahlen zufolge von eher untergeordneter Bedeutung. Nach Angaben von Daimler hat der Absatz von Dieselfahrzeugen in den USA in den vergangenen Jahren vier bis sechs Prozent des Mercedes-Gesamtabsatzes in dem nordamerikanischen Land ausgemacht. Von den 220 900 Mercedes-Fahrzeugen, die in den ersten acht Monaten dieses Jahres in den USA verkauft wurden, seien 8 700 Diesel gewesen.

Beim Sportwagen-Hersteller Porsche spielen Diesel-Fahrzeuge nur eine nachrangige Bedeutung - die VW-Tochter setzt vor allem auf Benziner. Da es bei den untersuchten Diesel-Autos in den USA aber nur um Vierzylinder-Motoren gehe, sei man ohnehin nicht betroffen - die verwende man schließlich gar nicht, sagte ein Sprecher. Porsche hat Sechs- und Achtzylinder-Motoren im Programm. Ohnehin habe man erst 2012 angefangen, in den USA Diesel-Fahrzeuge anzubieten, und zwar den Cayenne. Seither seien nur einige Tausend solcher Autos verkauft worden.