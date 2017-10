Anzeige

Sindelfingen (dpa) - Bei den unter Kartellverdacht geratenen Gesprächen unter deutschen Autoherstellern ist es laut Volkswagen-Vorstandschef Matthias Müller nicht um Preise gegangen. Man respektiere das Kartellrecht. „Von Preisabsprachen beispielsweise, die ein Kartellvergehen darstellen würden, ist mir nichts bekannt“, sagte Müller am Mittwoch beim „Auto-Gipfel“ des „Handelsblatts“ in Sindelfingen. Auf die Frage, ob er mit einer Strafe rechne, sagte er am Rande der Veranstaltung: „Wir rechnen erstmal mit gar nichts, wir warten erstmal ab.“

In Fragen der Standardisierung habe man schon zu seiner Zeit als Porsche-Chef unter dem Dach des Verbandes der Automobilindustrie sehr kooperativ zusammengearbeitet - das sei ihm natürlich bekannt gewesen. „Was jetzt hier im Kartellverfahren recherchiert wird, das entzieht sich meiner Kenntnis.“ Auch Daimler-Chef Dieter Zetsche hatte am Vortag gesagt, dass sich die Gespräche, bei denen die Behörden einen Kartellverdacht untersuchen, um Standards und ähnliches gedreht hätten.