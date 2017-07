Ravensburg (dpa/lsw) - Schwimmt sie nun drin oder nicht? Die mögliche Sichtung einer Riesenschlange in einem Weiher sorgt derzeit für Aufregung in Baindt im Kreis Ravensburg. Es gibt zwar keine Beweise. Trotzdem ließ die zuständige Behörde Warnschilder an dem See anbringen. Darauf ist zu lesen: „Vorsicht, Baden verboten! Möglicherweise ist eine Würgeschlange in dem Weiher.“ Die Schilder würden noch eine Weile stehen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes am Donnerstag. Er nahm die Aufregung mit Humor: „Wir appellieren an die Schlange - sie soll sich melden und ordentlich registrieren.“

Eine Frau habe kürzlich ein Foto eingesandt, auf dem sie eine Würgeschlange vermute, sagte der Sprecher des Landratsamtes und bestätigte Medienberichte. Zwar habe die Behörde kein solches Tier auf dem Bild entdecken können: „Wie man es dreht und wendet, es war keine Schlange zu sehen“, sagte der Sprecher. Auch im Weiher sei das Tier nicht noch mal gesichtet worden.

