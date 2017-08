Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den schweren Unwettern in der Nacht zum Samstag warnt das zuständige Ministerium vor Gefahren im Wald. «Die Unwetter der vergangenen Nacht haben zum Teil auch in unseren Wäldern für Schäden gesorgt. Der Besuch im Wald sollte deshalb am Wochenende mit größter Vorsicht erfolgen», sagte Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am Samstag in Stuttgart. «Besonders angebrochene Äste, die plötzlich herabstürzen, können gefährlich werden.» Gewitter mit Starkregen und heftigem Wind waren zuvor über weite Teile des Landes gezogen. Dabei waren auch zahlreiche Bäume umgestürzt. Ursache war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Kaltfront, die über den Südwesten zog.

