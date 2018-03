Anzeige

Nagold (dpa/lsw)Weil er die Vorfahrt missachtet hat, ist ein Autofahrer in Nagold (Kreis Calw) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 46-Jährige am Mittwoch nach links auf eine Straße abbiegen und übersah dabei einen herannahenden 54-Jährigen im anderen Auto, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Verursacher in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 54-Jährige verletzte sich schwer. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.