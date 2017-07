Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Als er am Samstagmorgen auf eine Kreisstraße einbiegen wollte, habe der Mann einem 36-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch kollidierten die Autos der beiden Männer. Beim Zusammenprall wurde der 24-Jährige schwer verletzt. Der 36 Jahre alte Mann kam durch den Unfall von der Straße ab, er erlitt leichte Verletzungen.

