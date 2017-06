Obrigheim (dpa/lsw) - Am stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) setzt der Energieversorger EnBW am Dienstag seine Vorbereitungen für den ersten Transport von Atommüll auf dem Neckar fort. Es gilt als möglich, dass dabei drei Castor-Behälter mit ausgedienten Brennelementen aus dem Kraftwerk auf ein Schiff gebracht werden. EnBW will in den kommenden Wochen insgesamt 15 Castoren mit Atommüll in das Zwischenlager in Neckarwestheim bringen. Atomkraftgegner haben Proteste gegen die insgesamt wohl fünf Transporte angekündigt. Eine erste Fahrt mit drei Castoren könnte bereits am Mittwoch erfolgen.

