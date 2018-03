Anzeige

Reutlingen (lsw) - Unmittelbar vor der tödlichen Misshandlung eines Säuglings im Kreis Reutlingen hat das Jugendamt der 21 Jahre alten Mutter eine positive Prognose für die Erziehung des Kindes gestellt. Zwei pädagogische Fachkräfte hätten unabhängig voneinander keinerlei Anhaltspunkte gefunden, dass das Wohl des Kindes in der Obhut der 21-Jährigen gefährdet sein könnte, sagte Landrat Thomas Reumann gestern. Auch ein im Nachhinein eingesetzter Gutachter habe nach Durchsicht der Akten keine fachlichen Fehler des Jugendamts feststellen können. Ende Mai oder Anfang Juni soll die Frau ihren Jungen dann so schwer misshandelt haben, dass er am 29. Juni nach vier Wochen auf der Intensivstation starb. Die 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Bereits vor vier Jahren hatte die Frau ein Kind zur Welt gebracht, das vom Jugendamt damals in einer Pflegefamilie untergebracht wurde. Seit diesem Zeitpunkt wurde die Frau von derselben pädagogischen Fachkraft betreut, die ihr jetzt die positive Prognose gestellt hatte. Reumann sagte „rückhaltslose Aufklärung“ zu, wie es zu der Fehleinschätzung kommen konnte. „Wir haben nichts zu vertuschen und zu verbergen. Und wenn Fehler passiert sind, dann stehen wir auch dazu“, sagte der Chef des Landratsamts. Auch die Staatsanwaltschaft Tübingen prüft die Akten. Im Moment gebe es aber noch nicht mal einen Anfangsverdacht, dass das Jugendamt bei der Begutachtung der 21-Jährigen in pflichtwidriger Weise gehandelt habe, betonte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Eine falsche Prognose an sich sei aber noch nicht strafbar.

„Ich denke, es ist so ziemlich das Schlimmste, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Kreisjugendamtes passieren kann, wenn ein Kind, das dort betreut wird, zu Schaden kommt wenn ein Kind, das von uns betreut wird, sogar zu Tode kommt“, sagte Reumann.