Mannheim (dpa/lsw) - An sich sollten durch sie Mannheims Straßen sauberer werden - eine defekte Kehrmaschine hat sie aber erst recht verdreckt. Nach Angaben der Polizei zog die Reinigungsmaschine wegen eines Lecks an einer Hydraulikleitung eine heftige Ölspur hinter sich her. „An einigen Stellen bildeten sich regelrechte Ölpfützen“, teilten die Beamten am Samstag mit. Polizisten mussten die Bereiche sichern, bis die Ölspur mit einer umfangreichen Spezialreinigung entfernt wurde.

