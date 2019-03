Dresden/Heilbronn (dpa/lsw) Nachdem eine Polizistin aus dem Raum Heilbrionn in Dresden eine Frau aus der Elbe geholt hatte, ist die Gerettete im Krankenhaus gestorben. Die Beamtin, die privat in Sachsen war, hatte am vergangenen Mittwoch eine Person im Fluss treiben gesehen. Die 34-Jährige setzte einen Notruf ab, sprang ins Wasser und rettete die Frau. Wenige Tage später erlag die 58-Jährige allerdings ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sie sich das Leben nehmen wollen und war in den Fluss gegangen.