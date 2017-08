Lörrach (dpa/lsw) - Ein 70-jähriger Rollerfahrer ist nahe Lörrach von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Der Lastwagen hatte dem 70-Jährigen am Freitagabend an einer Ausfahrt der Autobahn 98 die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

