Von Henning Otte und Marc Herwig





Stuttgart - Sie funken auf einer Wellenlänge, es ist kaum zu überhören: Der erste grüne Landesvater und der neue Bundespräsident. Der 63-jährige Winfried Kretschmann und der neun Jahre ältere Joachim Gauck sind beide Kämpfer für eine aktive Bürgergesellschaft. „Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung“, sagt der Grüne gestern zur Begrüßung im Stuttgarter Landtag. Das Zitat stammt nicht von Gauck, sondern von der Schweizer Philosophin Jeanne Hersch. Es sei so etwas wie das Bindeglied zwischen ihm und Gauck. „Erste Liebe“ heißt das Buch Herschs, das Kretschmann seinem Gast kurz vorher in der Regierungszentrale überreicht hat.

Gauck bedankt sich später im Parlament mit einer Lobrede auf den Südwesten. Früher in der DDR habe er nur „eine bestimmte Automarke“ mit Baden-Württemberg verbunden. Heute wisse er, dass dieses Land in Sachen Innovation und Bürgerelan für viele Länder Vorbild sei. Ohne die Bürgerbewegung gegen das Milliardenprojekt Stuttgart 21 zu nennen, warnt er zugleich davor, es mit dem Protest auf der Straße und im Internet gegen die Politik zu übertreiben. „Bürger und Politik sind nichts Getrenntes in der Demokratie.“

Die Baden-Württemberger sind stolz, dass Gauck bei seiner Rundreise durch die Bundesländer zuerst im Ländle Station macht. „Was für ein schöner Donnerstag“, jubelt Landtagspräsident Guido Wolf (CDU). Doch ganz ungetrübt ist die Freude nicht. Der CDU-Fraktion ist das durch und durch grüne Programm des hohen Besuchs aus Berlin ein Dorn im Auge.

Hauk: Grüne wollen durchregieren

Fraktionschef Peter Hauk findet es mehr als komisch, dass Gauck nur von Kretschmann und dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) empfangen werde und sich dann auch noch eine Solarfirma und eine Reformschule anschaue. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Grünen „durchregieren“ wollten. Die Staatskanzlei lässt diese Vorwürfe an sich abprallen. Das Bundespräsidialamt habe die Orte aus einer Reihe von Vorschlägen ausgewählt.

Gauck gibt sich am Mittag in Dettenhausen im Kreis Tübingen beim Besuch des Solarthermie-Herstellers Ritter entspannt. „Es ist so: Wenn mir grüne Ideologien nicht ideologisch, sondern technologisch und dann noch erfolgsorientiert begegnen, dann gefällt mir das natürlich sehr gut.“ Bei Ritter geht Gauck mit staunenden Augen durch die Hightech-Produktion. „Als ich noch im Osten lebte, war das irgendwie einfacher, einen Zugang zu technischen Phänomenen zu erlangen“, sagte er. „Da konnte man die Motorhaube des Trabant aufmachen, man wusste wo der Fehler war, der Keilriemen war zu finden, es gab noch keine Elek­tronik, du konntest als Pfarrer sogar ein Auto heil machen.“

Kurz vorher im Landtag erinnerte der frühere Bürgerrechtler noch daran, wie weit die Unternehmen in der DDR zurückgeworfen wurden. „Vermutlich wäre ein Land wie der Freistaat Sachsen längst wirtschaftlich auf Augenhöhe mit dem Südwesten, wäre die wertvolle Tradition der Familienunternehmen in der DDR nicht so rücksichtslos zerbrochen worden.“ Die Baden-Württemberger sollten sich deshalb öfter daran erinnern, wie gut sie es haben. „Dieses Land ist ein gesegnetes Land“, sagt der Theologe.