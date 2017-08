Von Jürgen Ruf





Bad Krozingen -Walter Scheel saß und arbeitete hier am Schreibtisch. Er empfing in seinem Büro Besucher und führte Gespräche. Eingerichtet hat er den Raum mit persönlichen Gegenständen aus mehreren Jahrzehnten. Sie dokumentieren das Leben und Wirken des Mannes, der in den 1960er- und 1970er-Jahren zu den prägenden Figuren der westdeutschen Politik gehörte. Sein letztes Büro hatte Scheel, Bundespräsident von 1974 bis 1979, in Bad Krozingen bei Freiburg. Dort wird nun der Nachlass gesichtet und öffentlich gemacht. Am Donnerstag jährt sich Scheels Todestags zum ersten Mal.

Volker Kieber hat den Schlüssel zu Scheels Arbeitszimmer. „Aus dem letzten Büro von Walter Scheel wird eine historische, museale Erinnerungsstätte“, sagt der parteilose Bürgermeister von Bad Krozingen. Seit dem Tod des FDP-Politikers vor einem Jahr sind Büro und Einrichtung nahezu unverändert geblieben. Das gesamte Inventar muss erfasst und katalogisiert werden, um es der Nachwelt zu erhalten. Das dauert. „Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres das Büro des Altbundespräsidenten erstmals der Öffentlichkeit zugänglich machen können“, sagt der Bürgermeister.

Der FDP-Politiker und Altbundespräsident kam Anfang 2009 in die Gemeinde südlich von Freiburg. Er verbrachte hier seine letzten Lebensjahre. Er starb im August vergangenen Jahres mit 97 Jahren, beigesetzt wurde er in Berlin.

Im westlichen Seitenflügel des Bad Krozinger Rathauses, direkt unter dem Raum des Bürgermeisters, richtete Scheel 2009 sein Amtszimmer ein. „Bundespräsidialamt, Außenstelle Bad Krozingen“, stand an der Tür. Drinnen residierte Scheel und empfing Gäste. Die FDP-Politiker und Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Guido Westerwelle schauten vorbei, die Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck sowie Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bundespräsident.

Scheels Nachlass wurde bereits zu dessen Lebzeiten öffentlich geregelt. Bad Krozingen, die Friedrich-Naumann-Stiftung und die in Bad Krozingen ansässige Walter-Scheel-Stiftung vereinbarten, Büro und Inventar der Nachwelt zu erhalten. Das Bundespräsidialamt und Scheels Frau Barbara wirkten mit. Im Juli vor drei Jahren, als Scheel 95 Jahre alt wurde, benannte Bad Krozingen das Gebäude, in dem er zuletzt wirkte, in Bundespräsident-Walter-Scheel-Haus um. Scheel, der die letzten Jahre im Pflegeheim lebte und unter Demenz litt, war dabei. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt.

In den Regalen stehen im Original oder als Duplikate Scheels Bücher, Redemanuskripte, politische wie persönliche Erinnerungen, Ehrungen sowie zahlreiche Urkunden, Orden und Geschenke, die der Politiker bei Staatsbesuchen erhielt. Im Flur hängen Gemälde und Karikaturen, die von der Politik erzählen, in der Scheel eine tragende Rolle hatte.

Als Außenminister und Vizekanzler von 1969 bis 1974 in der SPD/FDP-Koalition mit Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) richtete Scheel die deutsche Ostpolitik neu aus und initiierte so in Zeiten des Kalten Krieges eine richtungsweisende Entspannungspolitik. Es war der Grundstein für die Deutsche Einheit, wie Historiker sagen.

Aufbewahrt in dem Büro ist etwa die Ernennungsurkunde, mit der Scheel 1961 zum ersten Entwicklungsminister wurde, unterschrieben von Kanzler Konrad Adenauer (CDU). Ebenso Kopien der Ostverträge, die Scheel und Brandt unterzeichneten. Hinzu kommen Schallplatten in Gold und Platin für Scheel und das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“. Mit ihm stürmte der Politiker Anfang der 70er-Jahre die Hitparaden. Es machte ihn im öffentlichen Bild ein Leben lang zum singenden Präsidenten. Auch die Souvenirs von Staatsbesuchen sind ein Spiegel der damaligen Zeit. Bei einer Visite in Österreich schoss Scheel einen Hirsch, dessen Geweih das Büro ziert. Und über dem Sofa, auf dem Scheel Gäste empfing, hängt an der Wand ein großes Bärenfell. Scheel schoss den Bären bei einem Staatsbesuch in Rumänien. Auf die Pirsch war er gemeinsam mit Diktator Nicolae Ceausescu gegangen.

Doch weil Staatsgeschenke, Akten und andere staatliche Dokumente nicht dem jeweiligen Politiker gehören, kommen sie möglicherweise ins Bundesarchiv. Ausgestellt werden könnten dann Duplikate. Einige Geschenke müssen den Angaben zufolge von der Bundesrepublik auch an die jeweiligen Nationen zurückgegeben werden.