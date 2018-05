Anzeige

Blaubeuren (dpa/lsw) Das Fahrzeug sei umgefallen und habe den Mann unter sich begraben, teilte die Polizei in Ulm mit. Der 46-Jährige habe in der Nacht zum Samstag um Hilfe gerufen und so Anwohner auf sich aufmerksam gemacht. Sie halfen dem Verletzten. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Den Angaben zufolge ist der 46-Jährige nun seinen Führerschein los.