Malsch (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 5 bei Malsch (Kreis Karlsruhe) ist am Dienstag ein Autotransporter in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte, konnten sich beide Fahrer des Transporters rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Es seien 800 Liter Dieselkraftstoff aus dem Wagen ausgetreten, die den Brand verursacht haben sollen. Auf der Strecke kam es zu einer Vollsperrung. Auch auf der Gegenrichtung kam es zu Verkehrsbehinderungen, da Schaulustige die Fahrbahn blockierten.

