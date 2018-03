Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Osterurlauber müssen sich in Baden-Württemberg auf lange Staus einstellen. „In Baden-Württemberg kann es auf den Autobahnen A 5, A 7, A 8 und auf der Bodenseeautobahn A 81 schwierig werden“, sagte Pressesprecher Rainer Hillgärtner. Besonders Gründonnerstag und Karfreitag seien „starke Reisetage“. Hillgärtner rät, die Staus zu umfahren. „Es gibt kein Anti-Stau-Rezept. Man sollte sich mental darauf einstellen, dass es langsam vorangehen wird.“

Autofahrer sollten deshalb genügend Abstand halten, besonders in engen Baustellendurchfahrten. Auch das Springen von einer zur anderen Spur bringe nichts, „außer Stress“. Für Pausen biete es sich an, ein Stück von der Autobahn wegzufahren, anstatt teure Raststätten zu wählen.

Insgesamt 15 Baustellen sind während der Osterferien auf den Autobahnen im Land eingerichtet, teilte das Stuttgarter Verkehrsministerium mit. Als besonders staugefährdet schätzt das Ministerium die Arbeiten am Lämmerbuckeltunnel, am Albaufstieg der A 8, ein. „Dort gibt es eine große Engstelle“, sagte ein Sprecher. Nachts sei in diesem Abschnitt daher nur ein Fahrstreifen befahrbar. Das Ministerium rät, Alternativrouten einzuplanen und die aktuelle Verkehrslage zu beachten.

Der Flughafen Stuttgart erwartet keinen außergewöhnlichen Andrang. „Wir rechnen mit rund 300 000 Passagieren. Das ist etwa das Vorjahreslevel“, sagte Flughafensprecher Volkmar Krämer. Die beliebtesten Reiseziele seien Palma de Mallorca, Antalya, Istanbul und Barcelona. Krämer empfiehlt den Passagieren, mindestens zwei Stunden vor dem Abflug dort zu sein und das Angebot des Vorabend-Check-In zu nutzen.