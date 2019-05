Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) Mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr am Dienstagmorgen, hat die Polizei die Spritztour eines sehr jungen Autofahrers gestoppt. Sage und schreibe erst 13 Jahre alt war der Fahrer eines mit insgesamt drei Jungs besetzten Wagens, den die Polizei in Villingen zum Stehen brachte. Im Auto der Großeltern des 13-Jährigen seien die Heranwachsenden auf dem Weg nach Schwenningen gewesen. Erwartungsgemäß sei der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei brachte ihn zu seinen Großeltern.