Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Beginn der neuen Woche droht ein neuer Feinstaubalarm. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, spricht dafür die ab Sonntag eintretende trockene Wetterlage. Damit würde der vierte Feinstaubalarm des Jahres nur eine Woche nach Ende des letzten ausgelöst werden.

Die Feinstaubwerte an der Kreuzung Am Neckartor in Stuttgart sind derweil gesunken. Nach vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg (LUBW) lag die Schadstoffbelastung am Freitag bei 41 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Damit liegt der Wert knapp unter der erlaubten EU-Marke von 50 Mikrogramm. Die letzten beiden Tage war die Grenze, obwohl kein Feinstaubalarm ausgerufen war, überschritten.

Wie lange der Feinstaubalarm gehen wird, ist nach Angaben des Wetterdienstes noch unklar. «Es ist wahrscheinlich, dass der Feinstaubalarm bis Freitag andauert», sagte ein Sprecher.

Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch im Talkessel voraussagen. Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, dürfen in dieser Zeit nicht befeuert werden. Autofahrer sind aufgerufen, den Wagen stehenzulassen und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.