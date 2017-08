Rastatt (dpa/lsw) - Wegen abgesenkter Schienen der Rheintalbahn bei Rastatt sind vier Einfamilienhäuser entlang der Strecke evakuiert worden. Die Bewohner seien in Hotels untergebracht worden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag. Die Bahn habe die Räumung am Wochenende aus Sicherheitsgründen organisiert, informiert worden sei das Rathaus in Rastatt von der Bahn bislang nicht. Nach Angaben der Polizei verließen die Bewohner freiwillig die Häuser.

Die Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden bleibt nach Angaben der Deutschen Bahn mindestens bis zum 26. August gesperrt. Hintergrund für die Probleme sind Bauarbeiten an einem Tunnel, die den Angaben zufolge für Erdbewegungen gesorgt haben. Nähere Angaben zur Unglücksursache machte die Bahn zunächst nicht.

