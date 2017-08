Murrhardt (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Sägewerk in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwoch vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Gebäude aus bislang ungeklärter Ursache am Morgen in Brand geraten. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei bis zu drei Millionen Euro liegen. Bei den Löscharbeiten wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Mitarbeiter des Sägewerks und zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Einzelne Gebäudekonstruktionen waren demnach einsturzgefährdet. Bagger waren im Einsatz, um die betroffenen Gebäudeteile zu entfernen und Glutnester auszuräumen.

