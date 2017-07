Rottweil/Leutkirch/Seewald (lsw) - Bei Unfällen im Südwesten sind am Wochenende zwei Menschen gestorben und zahlreiche schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger fuhr auf der B 27 bei Rottweil mit seinem Auto frontal in einen Lastwagen und kam ums Leben. Der Mann war aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei gestern mitteilte. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb am Unfallort.

Ein 15 Jahre alter Mitfahrer einer Motorradfahrerin starb bei einem Unfall bei Leutkirch. Nach Polizeiangaben kam das Motorrad am Freitagabend nach einem Überholmanöver von der Landstraße ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Der 15-Jährige starb noch am Unfallort. Rettungskräfte brachten die 16-jährige Fahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Seewald (Kreis Freudenstadt) wurden sieben Menschen verletzt. Eine 31-Jährige war laut der Polizei am Samstagabend mit einem voll besetzten Auto frontal in einen Lastwagen gefahren. Durch den starken Aufprall wurde die Frau im Auto eingeklemmt und die Feuerwehr musste sie befreien. Die 31-Jährige und eine Zehnjährige, die hinten saß, wurden schwer verletzt und kamen jeweils mit Hubschraubern in Kliniken.

Ein 17-Jähriger verlor laut Polizei am Freitag in einer scharfen Rechtskurve bei Weinstadt die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam zu Fall, stieß mit der Leitplanke zusammen und flog über diese hinweg. Er wurde schwer verletzt.