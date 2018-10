Anzeige

Wiesbaden/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Baden-Württemberger werden ihrem Ruf als fleißige Arbeiter auch im Alter noch gerecht. Nirgendwo sonst in Deutschland arbeiteten im vergangenen Jahr so viele Senioren zwischen 65 und 69 Jahren wie im Ländle. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlicht wurden. Demnach war 2017 jeder fünfte Baden-Württemberger in dieser Altersspanne noch erwerbstätig (21,9 Prozent). Das waren mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor, 2007 lag der Wert bei 9,9 Prozent. Deutschlandweit gingen den Statistikern zufolge 16,1 Prozent der 65- bis 69-Jährigen einer Beschäftigung nach.

Besonders die Männer arbeiten in Baden-Württemberg auch im Alter von 65 Jahren und älter noch. Ihr Anteil lag 2017 mit 13,2 Prozent deutlich höher als der der Frauen (6,6 Prozent). Da es für Selbstständige kein festes Renteneintrittsalter gibt, sind sie besonders stark vertreten - rund ein Drittel der älteren Erwerbstätigen war im vergangenen Jahr selbstständig.

Claudia Vogel vom Deutschen Zentrum für Altersfragen sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Das sind zum Großteil Menschen, die noch arbeiten wollen und das auch können.» Sie leitet den regelmäßig durchgeführten Alterssurvey des Zentrums. Die vergangene Erhebung aus dem Jahr 2014 fand heraus: Spaß an der Arbeit war mit großem Abstand der häufigste Grund, warum Menschen im Rentenalter noch arbeiten (67 Prozent). Knapp 40 Prozent gaben finanzielle Gründe an.

Ende 2017 waren dem Statistischen Bundesamt zufolge 17,7 Millionen Menschen in Deutschland 65 oder älter.