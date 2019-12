Stuttgart (dpa/lsw)Die neue Woche startet im Südwesten mit Sonnenschein und frostigen Temperaturen. So wird der Montag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in vielen Landesteilen heiter. Allerdings prognostizieren die Meteorologen für die Nacht zum Montag Tiefstwerte, die zwischen minus ein und minus neun Grad liegen. Während sich in tiefen Lagen Nebelfelder und Reifglätte bilden, dürften auf manchen Gipfeln des Schwarzwalds starke bis stürmische Böen wehen, teilte der DWD mit.

Tagsüber klettern die Werte im Bergland auf maximal elf Grad. In der Nacht zum Dienstag bildet sich in feuchten Niederungen streckenweise Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus drei und minus sechs Grad. Autofahrer müssen örtlich mit Reifglätte rechnen.