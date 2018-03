Anzeige

Emmendingen (dpa/lsw) - Ein wegen versuchten Totschlags verurteilter Straftäter ist aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen bei Freiburg ausgebrochen und auf der Flucht. Nach dem 36-Jährigen werde gefahndet, teilte die Polizei am Freitag mit. Es gebe derzeit keine konkrete Spur, die Ermittler seien auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Mann rumänischer Staatsangehörigkeit war den Angaben zufolge im sogenannten Maßregelvollzug untergebracht und nutzte am vergangenen Sonntag einen von der Krankenhausleitung genehmigten Ausgang innerhalb der Mauern der Einrichtung zur Flucht.

Der Mann war im April vergangenen Jahres vom Landgericht Freiburg nach einer lebensgefährlichen Attacke auf den neuen Freund seiner Ex-Freundin im badischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Zusätzlich musste er in die Psychiatrie. Als Grund nannte das Gericht eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung. Der Mann war im Oktober 2016 in Rheinfelden mit dem Auto auf seine Ex-Freundin und deren neuen Partner zugerast. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Ihr Begleiter wurde von dem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.