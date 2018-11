Anzeige

Heidelberg (dpa/lsw)Ein versehentlicher Amokalarm in einem Gebäude der Internationalen Gesamtschule in Heidelberg hat am Dienstag Schüler und Lehrer in Angst und Schrecken versetzt. Sie schlossen sich in ihren Klassenräumen ein. Der Alarm zog einen Polizeieinsatz nach sich, entpuppte sich aber rasch als Fehlalarm. Weiteren Angaben der Mannheimer Polizei zufolge hatte eine Praktikantin der Schule ihn versehentlich ausgelöst. Wenige Minuten später hatte bereits der Hausmeister angerufen und den Fehlalarm mitgeteilt. Mehrere Beamten überprüften das Gebäude. Zusammen mit den für Sicherheit zuständigen Lehrern suchten sie die betroffenen Räume auf und informierten die Schüler.