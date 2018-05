Anzeige

Aalen (dpa/lsw)Im Streit um eine kaputte Toilette soll ein Vermieter in Aalen mit einer Axt auf seinen Mieter losgegangen sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Spülung am Donnerstag wegen eines Defekts ausgebaut worden. Das Problem wurde seitdem aber nicht behoben. Als der Mann den Vermieter am Samstag darauf ansprach, reagierte der Vermieter laut Polizei «äußerst ungehalten» und versuchte, ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Danach habe er die Axt geholt. Der Mann konnte die Angriffe zwar abwehren, erlitt aber Prellungen, hieß es im Polizeibericht. Auch die zwei Kinder des Mieters waren demnach dabei. Der Vermieter soll die neunjährige Tochter zur Seite geschubst haben, wobei sich das Kind leicht verletzt habe. Der Polizei zufolge hatte es zwischen beiden Seiten schon öfter Streit gegeben. Sie ermittelt nun gegen den Vermieter.