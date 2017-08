Von Sönke Möhl und Burkhard Fraune





Karlsruhe/Berlin - Lastwagen, Züge und Schiffe sind in ganz Deutschland pausenlos unterwegs, um die Wirtschaft brummen zu lassen und die Menschen mit Gütern zu versorgen. Wenn es nur an einer einzigen wichtigen Stelle klemmt, bekommt das ganze System Probleme. Das zeigt die aktuelle Sperrung nach einem Tunneleinbruch in Rastatt. Was bedeutet der angekündigte Ausfall der davon betroffenen Rheintalbahn bis zum 7. Oktober? Sie ist Teil der europäischen Nord-Süd-Hauptachse von der Nordsee durch den Gotthard-Basistunnel bis nach Genua. Die Deutsche Bahn versucht, eine wachsende Zahl von Güterzügen auf andere Strecken umzuleiten, etwa durch das Neckartal, durch Bayern oder Frankreich. Nach eigenen Angaben gelingt ihr das seit der Sperrung am 12. August zunehmend besser. Der Geschäftsführer des Netzwerkes Europäischer Eisenbahnen (NEE), Peter Westenberger, sieht dagegen nur zaghafte Erfolge. Die Verluste der Schienen-Güterverkehrsunternehmen dürften am Ende im dreistelligen Millionenbereich liegen. Pro Woche seien es im Moment etwa 12 Millionen Euro. Im September dürften es wegen wachsender Tranportmengen und zusätzlicher Kosten 15 bis 20 Millionen Euro pro Woche werden. Besonders betroffen sei die schweizerische Staatsbahn SBB.

Die Umleitungsangebote reichen nach Einschätzung des Netzwerks nicht aus. „Es gibt gar nicht die Kapazität“, sagt Westenberger. Aktuell könnten nur etwa 20 Prozent der Züge umgeleitet werden. Im September erwarte er eine Steigerung auf höchstens 50 Prozent. Ein guter Teil der Transporte müsse auf Lastwagen und Binnenschiffe verlagert werden.

Aus Sicht von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) muss nach der Panne an der Rheintaltrasse die Bahn ihr Krisenmanagement deutlich verbessern. Sie müsse schneller reagieren, sagte Hermann gestern im SWR Radio. Über die Kommuniaktion zwischen seinem Ministerium und dem Konzern könne er sich hingegen nicht beklagen.

Als weitere Konsequenz müsse die Bahn Krisenszenarien entwickeln. Dazu gehöre, dass man bei Bauarbeiten an Hauptachsen nicht potenzielle Ausweichstrecken ebenfalls saniere, sagte er mit Blick auf eine Sperrung auf der Gäubahn, einer möglichen Alternativroute zur Trasse im Rheintal. Das solche Überlegungen nicht zum Repertoire der Bahn gehörten, halte er für einen gravierenden Fehler.

Die Deutsche Bahn wollte mit ihrem Güterverkehr dieses Jahr eigentlich endlich wieder etwas Gewinn machen. Mehr als 4500 DB-Güterzüge sind jeden Tag unterwegs, über Rastatt fahren üblicherweise insgesamt bis zu 200 der Bahn und ihrer Konkurrenten. Bei der Deutschen Bahn gilt die Gütersparte seit Jahren als Sorgenkind. 2015 und 2016 fuhr sie noch Verluste ein.

Wie die Bahn gestern erklärte, soll die Betonfüllung des beschädigten Tunnelabschnitts noch im Laufe des heutigen Freitags abgeschlossen werden. Die Röhre ist dann auf 150 Metern Länge mit etwa 10 500 Kubikmetern Beton komplett gefüllt.