Stuttgart (lsw) - Überflutete Keller, umgestürzte Bäume: Durch ein heftiges Unwetter sind im Südwesten mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer.

Polizei und Feuerwehren im Land mussten am Wochenende zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Die Schäden lassen sich noch nicht abschätzen. Allein in Heilbronn seien innerhalb von drei Stunden 250 Notrufe eingegangen, teilte die Polizei mit. Hauptsächlich seien durch Bäume blockierte Straßen, herabgestürzte Dachziegel und vollgelaufene Keller gemeldet worden. Insgesamt seien 120 Feuerwehrleute im Dauereinsatz gewesen, teilte der Kreisfeuerwehrverband Heilbronn mit. Demnach fiel in einigen Orten der Strom für mehrere Stunden aus. Der Grund waren umgeknickte Strommasten. Ein Hochspannungsmast fiel auf die Autobahn 6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Die Autobahn blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Auf einer Straße bei Gemmingen (Kreis Heilbronn) schlitterte ein 61 Jahre alter Motorradfahrer in den Gegenverkehr, weil die Fahrbahn mit Schlamm überflutet war. Der Mann wurde von einem Auto überrollt und schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. In Neuenstadt drückte das Unwetter die Fensterfront einer Lagerhalle ein.

In einem Zeltlager in Burladingen (Zollernalbkreis) löste ein Unwetter einen Kurzschluss und ein Feuer aus. Nach Polizeiangaben kam es nach heftigem Starkregen zu einem Kurzschluss im Verteilerkasten des Versorgungszeltes. Dadurch geriet es in Brand, konnte von den Betreuern aber schnell gelöscht werden. Die 19 Kinder des Lagers wurden demnach in ein nahe stehendes Gebäude gebracht. Ein 13-jähriger Junge, der möglicherweise Rauch einatmete, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Auf einer Bahnstrecke bei Unlingen (Kreis Biberach) stieß in der Nacht ein Regionalexpress mit einem Baum zusammen, der wegen des Unwetters umgestürzt war.

Bei der Polizei in Freiburg gingen allein am Freitagabend 50 Notrufe ein. Beim Stadttheater sei ein Baum auf eine Straßenbahnleitung gestürzt. Auch eine größere Zahl von Autos sei beschädigt worden. Im gesamten Stadtgebiet sei es zu Verkehrsstörungen gekommen.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz warnte auch vor Gefahren im Wald. „Die Unwetter der vergangenen Nacht haben zum Teil auch in unseren Wäldern für Schäden gesorgt. Der Besuch im Wald sollte deshalb am Wochenende mit größter Vorsicht erfolgen“, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU) in Stuttgart. „Besonders angebrochene Äste, die plötzlich herabstürzen, können gefährlich werden.“

Ursache für die Unwetter war eine Kaltfront. Dadurch sei es zu Gewittern mit Starkregen und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gekommen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Zum Wochenbeginn wird es wieder sommerlich. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad, am Mittwoch sogar auf bis zu 28 Grad.