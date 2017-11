Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) - In einem abgebrannten Gartenhaus in Heilbronn hat die Polizei am Freitag eine verkohlte Leiche gefunden. Dies teilte eine Sprecherin mit. Es war zunächst unklar, ob es sich um einen Frauen- oder Männerkörper handelt. Die Polizei wurde von einem Anrufer informiert. Kriminaltechniker seien vor Ort, um Spuren zu sichern. Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang mit drei Bränden in Gartenhütten im Stadtteil Böckingen bestehen könnte.