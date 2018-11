Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat von den Kommunen bessere Parkmöglichkeiten für elektrische Lastenfahrräder gefordert. Das Land hat bisher rund 800 dieser auch Cargobikes genannten Fahrräder mit 1,6 Millionen Euro gefördert. Allerdings gaben nur 403 Antragssteller an, mit dem Fahrrad tatsächlich ein Auto zu ersetzen. «Es könnten noch mehr sein, wenn die Kommunen ebenso komfortable Stellplätze für Lastenfahrräder auf der Straße anbieten würden, wie sie es für Pkw tun», sagte Hermann am Sonntag bei einem Treffen von E-Lastenrad-Fahrern im Hof des Neuen Schlosses in Stuttgart.