Der wegen Vergewaltigung und schwerer räuberischer Erpressung Angeklagte wird am 25.09.2017 im Landgericht in Bonn (Nordrhein-Westfalen) an Händen und Füßen gefesselt in den Saal geführt. Der 31-jährige Asylbewerber aus Ghana soll im April ein junges Paar beim Campen überfallen haben. Dann soll er die Frau mit einer Astsäge bedroht und vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt haben. Foto: dpa