Emmendingen (dpa/lsw) Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 29-Jähriger in Emmendingen geliefert - doch sein hohes Tempo wurde ihm wenig später zum Verhängnis. Der Autofahrer hatte die Signale einer Streife zum Anhalten ignoriert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Stattdessen raste der 29-Jährige davon, gefährdete andere Autofahrer und kam nach knapp drei Kilometern schließlich von der Straße ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten blockierten den Fluchtwagen und nahmen den Fahrer fest. Der Grund für die Flucht am frühen Morgen des Vatertags erschloss sich den Beamten schnell: Der 29-Jährige besaß keinen Führerschein, hatte Drogen genommen, und sein Auto war weder zugelassen noch versichert.