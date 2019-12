Stuttgart (dpa/lsw)Manchmal reicht es im Verein eben nicht aus, «elf Freunde» zu sein, wie Trainer-Legende Sepp Herberger eine seiner Fußball-Weisheiten einmal kurz und knapp formuliert hat. Und auch wenn das Spiel 90 Minuten dauert, die Arbeit des Vereins ist damit lange nicht getan. Denn der Aufwand für Bürokratie und Datenschutz kostet Ehrenamtliche nicht nur Zeit, sondern er stellt auch ihre Geduld auf die Probe. «Die Belastung durch Bürokratie kann als eine der zentralen Herausforderungen für Vereine in den nächsten Jahren betrachtet werden», mahnt der Normenkontrollrat Baden-Württemberg (NKR), ein unabhängiges Beratergremium der Landesregierung.

Für Datenschutz, Steuerrecht und Auflagen investiert ein Verein im Südwesten 42 Arbeitstage pro Jahr, wie der NKR ausgerechnet hat. «Die bürokratischen Lasten werden immer mehr», kritisiert er. «Vieles wird als unnötig empfunden, die Akzeptanz wird geringer.» Mit annähernd 50 Vorschlägen an das Land will er das Vereinsleben der Sportler, Musiker und Narren erleichtern.

Geht es nach dem NKR, dann könnte zum Beispiel ein Ehrenamtsbeauftragter die Interessen der Vereine vertreten und als Ansprechpartner auftreten. Eine Servicestelle müsste Informationen wie Checklisten und Musterformulare zur Verfügung stellen. Und auch die Kommunen sollten Ansprechpartner benennen. Über eine zentrale Homepage «Ehrenamt» müssten Vereine zudem schnell und in einfacherer Sprache Auskünfte erhalten können zu Rechtsvorschriften, Förderprogrammen und den Ansprechpartnern in den Behörden. Das Steuer- und Datenschutzrecht müsste entschlackt werden und es müsste leichter werden, notarielle Beglaubigungen zu erhalten.

Auf 190 Seiten listet der NKR auf, was den Vereinen auf dem Herzen liegt. Denn viele Betroffene, darunter der Landessportverband und die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, haben sich beim Erstellen der Liste engagiert. Ihre Zielgruppe ist gewaltig: Fast jeder Zweite in Baden-Württemberg engagiert sich freiwillig, wie aus einer Hochrechnung auf Basis des sogenannten Freiwilligensurveys für das Jahr 2014 hervorgeht - mehr als in jedem anderen Bundesland. Es gibt zwischen Mannheim und dem Bodensee mehr als 11.300 Sportvereine, dazu etliche Musik- und Kulturvereine - rund 84.000 Vereine sind es dem Bericht «Organisierte Zivilgesellschaft» von 2018 insgesamt.

Nach Einschätzung des Normenkontrollrats fällt es vielen dieser Vereine immer schwerer, ehrenamtliche Positionen zu besetzen. In erster Linie sei das ein generelles Nachwuchsproblem. Aber «bereits an zweiter Stelle werden die immensen bürokratischen Belastungen genannt, die von der eigentlichen Vereinsarbeit abhalten», heißt es in der Vorschlagsliste des Rats. Nach einer von diesem in Auftrag gegebenen Umfrage des Forschungsunternehmens Prognos unter 1900 Ehrenamtlichen bezeichnen es 70 Prozent als größte Belastung, Nachfolger für Spitzenämter zu suchen. Für 56 Prozent ist die Bürokratie besonders belastend.

«Die Zeit, die für die Bürokratie investiert wird, müsste ein Vereinsvorstand eigentlich nutzen, um sich Gedanken über seine Mannschaften und seinen Club zu machen», sagt Patrik Zimmermann vom Landessportverband. Dürfen Trainer die Telefonnummern ihrer Spieler austauschen, wenn ein Match vorbereitet wird? Wie steht es um das Mannschaftsfoto? Und wie soll ein Sportverein mit Eltern umgehen, die ihre nicht geimpften Kinder zum Turnen oder Babyschwimmen bringen? «Glauben Sie mir, da überlegt sich wirklich jeder genau, ob er ein Führungsamt übernehmen soll.»

Ginge es nach dem Normenkontrollrat, müsste sich das Land beim Bund für höhere Freibeträge einsetzen, damit die Vereine mehr finanzielle Spielräume bekommen. Zudem sollten die Vereine länger und mehr Rücklagen bilden können. Die Gemeinnützigkeit sollte nur noch alle fünf Jahre geprüft werden, statt wie bisher alle drei Jahre. Ebenfalls empfehlenswert: eine höhere Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale. «Das erhöht die Attraktivität für jemanden, neu einzusteigen, aber ermöglicht es auch denen, die schon dabei sind, etwas zusätzlich zu machen», sagt Sportler Zimmermann.

Nach Ansicht des Normenkontrollrats erschweren die Paragraphen sogar die Vereinsfeier. So wurde zum Beispiel die EU-Allergen-Verordnung, nach der für Allergiker relevante Zutaten gekennzeichnet werden müssen, kurzerhand auf Vereine ausgeweitet. Die Folge: «Immer weniger Ehrenamtliche sind bereit, für Vereinsfeste, Schulfeste oder Kirchenfeste einen Kuchen zu backen.» Die Angst vor persönlicher Haftung sei weit verbreitet.

Erleichterungen müsse es auch beim Datenschutz geben: Fotos von Veranstaltungen bereiten den Vereinen Kopfzerbrechen. Ein Aushang bei einer Veranstaltung sollte deshalb darauf hinweisen, dass Fotos möglicherweise veröffentlicht werden, so der NKR. Das solle datenschutzrechtlich ausreichen, außer es widerspricht ein Betroffener.

Den Narren würde man mit weniger Auflagen bei Umzügen gute Laune bereiten. «Wir sitzen da grad an einem Runden Tisch mit dem Innenministerium», sagt Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Wie vom Rat gefordert, müsse es einheitlichere Standards geben und zentrale Beratungsstellen, um vor Veranstaltungen Tipps zu bekommen und Umzüge genehmigen lassen zu können. «Werden dann einige dieser Vorschläge auch umgesetzt, macht es das Vereinsleben leichter», so Wehrle. Er trauert den alten Zeiten schon ein wenig hinterher: «Früher haben wir uns mit dem Bürgermeister zusammengesetzt und beraten, was wir brauchen. Heute gibt es genaue Vorgaben, die ins Geld gehen.»