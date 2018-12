Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will noch gezielter Beschäftigte in den Betrieben ansprechen und für sich gewinnen. Landeschef Martin Gross sagte in Stuttgart: «Unser Fundament ist der Betrieb.» Im Jahr 2017 seien alleine unter den Auszubildenden über 2000 neue Mitglieder gewonnen worden. Diese Zahl werde im Jahr 2018 womöglich übertroffen. Seit rund einem Jahr versucht der Landesverband, verstärkt neue Mitglieder zu gewinnen. Von alleine komme niemand mehr. Motto müsse sein: Weniger Saal, mehr Betrieb. Im Südwesten sind insgesamt 217.000 Menschen in Verdi organisiert.