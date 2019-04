Berlin/Stuttgart (dpa)Die Gewerkschaft Verdi hat Bankangestellte an mehreren Tagen im April in verschiedenen deutschen Städten zu Warnstreiks aufgerufen. So legen am 5. April auch in Baden-Württemberg Mitarbeiter verschiedener Häuser wie der Deutschen Bank oder der Commerzbank ihre Arbeit nieder, wie Verdi am Dienstag mitteilte. In der Woche ab dem 8. April solle es zu weiteren Aktionen kommen. Zudem gebe es zahlreiche Kundgebungen.

Wie viele Beschäftigte insgesamt aufgerufen seien, konnte die Gewerkschaft nicht sagen. Auch zu den konkreten Auswirkungen für Bankkunden konnte eine Verdi-Sprecherin keine genauen Angaben machen.

Derzeit verhandeln die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter der privaten und öffentlichen Banken für etwa 200.000 Beschäftigte einen neuen Tarifvertrag. Verdi will unter anderem ein Lohnplus von sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten und einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung durchsetzen. Der nächste Verhandlungstermin ist am 11. April.