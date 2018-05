Anzeige

Reutlingen (dpa/lsw) - Vor den unbefristeten Streiks im Nahverkehr in Baden-Württemberg hat der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, die Arbeitgeber aufgefordert, ihre starre Haltung im Tarifstreit aufzugeben. Man müsse bereit sein, „Kompromisse am Verhandlungstisch zu suchen“, sagte Bsirske dem „Reutlinger General-Anzeiger“. Verdi verfolge trotz der verhärteten Fronten das Ziel, möglichst schnell zu fairen Regelungen zu kommen. „Aber dazu gehören immer zwei.“ Die Arbeitgeber müssten zur Kenntnis nehmen, dass in Sachen Streikbereitschaft „die Stimmung unter den Beschäftigten absolut eindeutig“ sei. Die Belegschaften würden in dieser Frage „sehr geschlossen“ auftreten.