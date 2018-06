Anzeige

Konstanz (dpa/lsw) - Nach einem Angriff auf einen Taxifahrer in Konstanz haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde am Samstag Haftbefehl gegen einen 34-Jährigen ohne Wohnsitz erlassen. Der Taxifahrer war in der Nacht zum Freitag mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt worden. Passanten hatten das 44 Jahre alte Opfer gefunden und die Polizei gerufen. Zeugenhinweise brachten die Ermittler den Angaben zufolge auf die Spur des 34-Jährigen. Das Motiv des Täters war weiter unklar. Ausgeraubt wurde der Taxifahrer einem Polizeisprecher zufolge nicht. Er ist demnach inzwischen außer Lebensgefahr.