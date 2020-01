Rottweil (dpa/lsw)Nach der Messerattacke auf eine Mitarbeiterin im Jobcenter von Rottweil wird der mutmaßliche Täter am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Wann genau dies geschehen solle, sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Verdächtige soll die Frau am Donnerstag bei einem Termin mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 58-Jährige ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Die 50 Jahre alte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Zustand der Frau und die Hintergründe waren am Freitagmorgen noch unbekannt. Der Mann war den Angaben zufolge bereits von den Ermittlern vernommen worden - ob er sich zur Tat äußerte, wurde zunächst nicht bekannt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen den Deutschen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.